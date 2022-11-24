Названа самая стильная знаменитость в мире

Редакторы американской версии мужского журнала GQ назвал самую стильную знаменитость в мире. Соотвествующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, первое место заняла супермодель Белла Хадид. По мнению журналистов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду. "Хадид носит мужскую одежду лучше, чем большинство мужчин. И при этом она может носить все, что угодно", - заявили они.

Кроме того, эксперты также отметили среди модных знаменитостей актрису Зендею, поп-исполнителя Джастина Бибера и актера Тимоти Шаламе. Вдобавок они особенно выделили бизнесвуман Ким Кардашьян, которая появилась на ежегодном балу Met Gala в платье Мэрилин Монро.