Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Netflix выложил в сеть новый трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сериал является приквелом и действия в нем будут происходить за 1200 лет до истории Геральта. По сюжету нам расскажут об истории мира и последствиях Сопряжения Сфер.

Премьера назначена на 25 декабря 2022 года. Сезон будет состоять из шести эпизодов.