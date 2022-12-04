https://news.day.az/showbiz/1516611.html Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»
Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»
Netflix выложил в сеть новый трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сериал является приквелом и действия в нем будут происходить за 1200 лет до истории Геральта. По сюжету нам расскажут об истории мира и последствиях Сопряжения Сфер.
Премьера назначена на 25 декабря 2022 года. Сезон будет состоять из шести эпизодов.
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