Azerbaijan Fashion Week 2022 – от одеяний кочевников и элегантных хиджабов до волшебной птицы Хумо

В рамках 13-го сезона официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week состоялся показ ряда интересных коллекций, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основной темой AFW 2022 стало 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Выступивший на открытии вечера посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов рассказал о динамичном развитии между странами и исторических связях двух братских народов, подчеркнув важность постоянного участия казахстанских дизайнеров на Azerbaijan Fashion Week для взаимообогащения культур и традиций. В подтверждение его слов, всю красоту казахстанского национального костюма продемонстрировал бренд Shogy из города Актау.

Казахстанский бренд Nomade, созданный Саятом Доссыбаевым, продемонстрировал современную коллекцию, состоящую из мужских и женских образов, в которых нашлось место и нарядам из эко-кожи, и восточным принтам и вышивкам. Следуя выбранной стилистике, бренд продемонстрировал, как должен выглядеть кочевник (перевод названия бренда с английского) XXI века.

Известный азербайджанский дизайнер Фахрия Халафова вдохновилась своим участием в Венецианском кинофестивале, в рамках которого ей удалось пройтись по красной ковровой дорожке вместе с мировыми звездами кино. Неизгладимые впечатления от Венеции легли в основу ее новой коллекции, посвященной городу на воде. По специальному приглашению, ее показ также посетил официальный мастер церемонии Венецианского карнавала Маурицио Агости.

Самые юные участники этого сезона от 3 до 16 лет предстали в коллекции Xari BulBul Model Agency. Юные модели продемонстрировали и вечерние наряды, и спортивные костюмы от бренда Meshque. Показ завершился масштабным финалом, в котором все участники этого шоу вышли на подиум в азербайджанских национальных костюмах и подняли три флага - Азербайджана, Турции и Пакистана.

Сразу три дебютные коллекции были показаны в рамках группового показа выпускников Menzer Zekizade Fashion school. Ройя Баширова, Рамиля Мехдиева и Султан Мамедова продемонстрировали коллекции в разных стилистических решениях - от элегантных хиджабов до классических вечерних нарядов из красного бархата и платьев с поп арт иллюстрациями.

С костюма, олицетворяющего собой один из символов Узбекистана - волшебную птицу Хумо (аналог симург) начался показ узбекского бренда Irina Diosa, являющегося творением удивительного творческого союза бабушки Ирины Муллажоновой и ее внучки Джалин Палаткиной. Яркие наряды из классического узбекского адраса были украшены дополнительными элементами из макраме и бусин.

Далее на подиуме была представлена коллекция женского белья азербайджанского бренда La Shyla.

Закрывал первый день показов казахстанский бренд Asheri, выбравший в качестве основного направления своей деятельности modest fashion - скромная, благопристойная мода. Ещё несколько лет назад это понятие было тесно связано с исламской модой, но сегодня можно смело говорить, что этот сегмент привлекает и женщин других конфессий и жизненных взглядов - тех, кто выбирает деликатные и скромные наряды по личным соображениям. Впрочем, основательницы бренда сестры Алия Санбаева и Айгуль Беккалиева не скрывают, что также вдохновляются такими известными мировыми брендами как Saint Laurent.

После завершения показов посольством Казахстана в Азербайджане был организован специальный прием в честь 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. В рамках приема генеральный продюсер AFW Саят Доссыбаев был награжден специальной грамотой за личный вклад в дело укрепления дружеских отношений между братскими народами.

День завершился зажигательной after party, прошедшей в клубе Ruby 360.

Фото - Адыль Юсифов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az