В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд

В Park Cinema Flame Towers прошел гала-вечер комедийного фильма "Çakallarla Dans 6" (Танцы с шакалами 6) с участием турецких звезд Дидем Балчин, Хакана Билгина, Мурата Аккойунлу и Мурата Шекера, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это первый гала-вечер нашего фильма за рубежом. Мы очень счастливы быть вместе с нашими азербайджанскими братьями и сестрами. Мы приехали к вам, чтобы вместе приятно провести время и посмеяться над приключениями героев картины", - сказал известный актер театра и кино Хакан Билгин.

"Я впервые приезжаю в Баку и от всего сердца благодарю за столь радушный прием. Баку - потрясающий по красоте город с очень гостеприимными людьми", - отметила актриса Дидем Балчин, которая широко известна своей ролью Сельджан Хатун по историческим турецким телесериалам "Возрождение: Эртугрул" и "Основание: Осман".

С 8 декабря фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах сети Park Cinema.