Дженнифер Лопес показалась на вечеринке в Беверли-Хиллз

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику в откровенном образе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Vogue.

Дженнифер Лопес появилась на вечеринке в честь запуска новой коллекции обуви совместно с брендом Revolve. Для выхода певица выбрала откровенный наряд - серебряное платье с вырезами на талии и разрезом до середины бедра. Образ дополнила короткая меховая шуба, туфли на высоком каблуке, металлическая сумка и массивные серьги.

На рекламных снимках Дженнифер Лопес предстала с гладко расчесанными на прямой пробор волосами, в черном сверкающем трико и сетчатой юбке с высоким разрезом. На ногах у нее - черные босоножки на шпильке с отделанным мехом ремешком и сверкающие босоножки на высокой платформе и каблуком, расширяющимся книзу.