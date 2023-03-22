Стало известно, сколько заработал «Шазам 2» за первые выходные проката

Кинокомикс DC "Шазам! Ярость богов" заработал $30,5 млн за первый уикенд в мировом прокате. Этот результат уступает даже самым скромным прогнозам - изначально фильму предрекали минимальные стартовые сборы в размере $35-40 млн.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет ScreenCrush.

Также касса ленты значительно проигрывает оригинальному "Шазаму!", который в 2019 году собрал $53,5 млн в дебютные выходные (всего фильм в итоге заработал $366,1 млн).

Сюжет второго "Шазама!" посвящен тому, как мальчик Билли Батсон и его родные, которые могут превращаться в супрегероев, произнеся слово "Шазам!", противостоят дочерям Атланта, намеренным использовать оружие, способное уничтожить мир.

В ленте снялись Закари Ливай, Ашер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Рэйчел Зеглер, Люси Лью и Хелен Миррен.