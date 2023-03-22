Определился победитель вокального шоу Səs Azərbaycan

На Общественном телевидении Азербайджана (ITV) состоялся финал проекта Səs Azərbaycan (азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice), сообщает Trend Life.

Это был третий сезон Səs Azərbaycan - победителем первого сезона в 2016 году была Эмилия Ягубова (наставник - народный артист Мубариз Тагиев), второго в 2022 году - Надир Рустамли (наставник - победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов).

В этом сезоне шоу было названо "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" и звучали исключительно азербайджанские песни. Среди наставников были народная артистка Гюльяз Мамедова, популярный эстрадный исполнитель Ильгар Хаял и ашуг Самира Алиева.

В финале победитель был определен смс-голосованием. В напряженной борьбе с небольшим перевесом победителем стал Зульфи Асадзаде из команды Гюльяз Мамедовой, который набрал 38.1% зрительских голосов. Илькин Довлатов - 36.1%, а Тюркай Меликова - 25.8 % голосов.

Отметим, что Зульфи Асадзаде является воспитанником заслуженной артистки Айбениз Гашимовой из группы "Бюльбюлляр". В 2013 году он стал победителем международного музыкального конкурса среди студентов, посвященного 90-летию великого лидера Гейдара Алиева. В 2016 году принимал участие в вокальном шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice). Выпускник Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Bahçeşehir Üniversitesi (Турция).