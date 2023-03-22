Определился победитель вокального шоу Səs Azərbaycan
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На Общественном телевидении Азербайджана (ITV) состоялся финал проекта Səs Azərbaycan (азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice), сообщает Trend Life.

Это был третий сезон Səs Azərbaycan - победителем первого сезона в 2016 году была Эмилия Ягубова (наставник - народный артист Мубариз Тагиев), второго в 2022 году - Надир Рустамли (наставник - победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов).

В этом сезоне шоу было названо "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" и звучали исключительно азербайджанские песни. Среди наставников были народная артистка Гюльяз Мамедова, популярный эстрадный исполнитель Ильгар Хаял и ашуг Самира Алиева.

В финале победитель был определен смс-голосованием. В напряженной борьбе с небольшим перевесом победителем стал Зульфи Асадзаде из команды Гюльяз Мамедовой, который набрал 38.1% зрительских голосов. Илькин Довлатов - 36.1%, а Тюркай Меликова - 25.8 % голосов.

Отметим, что Зульфи Асадзаде является воспитанником заслуженной артистки Айбениз Гашимовой из группы "Бюльбюлляр". В 2013 году он стал победителем международного музыкального конкурса среди студентов, посвященного 90-летию великого лидера Гейдара Алиева. В 2016 году принимал участие в вокальном шоу O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice). Выпускник Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Bahçeşehir Üniversitesi (Турция).