Внучка принцессы Маргарет дебютировала на обложке Tatler

Леди Маргарита Армстронг-Джонс появилась на майской обложке Tatler в преддверии своего 21-го дня рождения. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подружка невесты принца и принцессы Уэльских и постоянная гостья на балконе Букингемского дворца, она - дочь первого кузена короля, графа Сноудона, и самый выдающийся член королевской семьи, которого вы никогда не встречали", - пишет о внучке принцессы Маргарет Tatler.

На обложке леди Маргарита Армстронг-Джонс позирует в пышном платье с цветочным принтом Giambattista Valli и украшениях Harry Winston.

Журналисты Tatler отметили, что у девушки "пытливый взгляд" ее бабушки.

Сейчас леди Маргарита Армстронг-Джонс, которая находится 26-й в очереди на престол, живет вместе с друзьями в Париже и изучает ювелирное дело и фотографию.