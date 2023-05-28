Принц Гарри и Меган Маркл планируют выпустить новый фильм об их королевской жизни

Герцог и герцогиня Сассекские планируют выпустить новый полнометражный фильм об их жизни в королевской семье на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Меган Маркл и принц Гарри считают, что у них есть "возможность рассказать на большом экране историю о том, что произошло во дворце". Фильм станет продолжением их сериала "Гарри и Меган", вышедшего на Netflix в декабре прошлого года.

Герцог и герцогиня Сассекские, как сообщают источники, "заинтересованы" в продолжении сотрудничества с Netflix, но хотят включить больше "сочных материалов" о своей жизни в качестве королевских особ.

"Есть много нюансов в их истории, которых, по их мнению, все еще не хватает после документального сериала и книги Гарри", - добавили инсайдеры.

Источник сообщил журналу Closer: "Несомненно, они получат за это солидный гонорар, что очень заманчиво. Меган очень хочет, чтобы это произошло, а Гарри хочет действовать более осторожно, но они рассматривают эту идею, и их команда обсуждает, какую сумму они хотели бы получить за права на их историю".