Звезду бразильских сериалов нашли мертвым в сундуке под землей

Звезду бразильских сериалов Джефферсона Мачадо нашли мертвым в сундуке под землей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает DailyMail.

Родные и друзья звезды питали надежду, что он жив. Тем не менее, выяснилось, что знаменитость жестоко убили.

Его труп, неизвестные зарыли глубоко под землю, поместив в сундук. Обнаружили убитого на территории флигеля в Рио-де-Жанейро. Личность удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Правоохранители установили, что дом, на территории которого обнаружили тело Мачадо, принадлежит женщине. Она сдавала его. Арендатора дома уже считают главным подозреваемым по этому делу.