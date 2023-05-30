https://news.day.az/showbiz/1568822.html Звезду бразильских сериалов нашли мертвым в сундуке под землей
Звезду бразильских сериалов нашли мертвым в сундуке под землей
Звезду бразильских сериалов Джефферсона Мачадо нашли мертвым в сундуке под землей.
Как передает Day.Az, об этом сообщает DailyMail.
Родные и друзья звезды питали надежду, что он жив. Тем не менее, выяснилось, что знаменитость жестоко убили.
Его труп, неизвестные зарыли глубоко под землю, поместив в сундук. Обнаружили убитого на территории флигеля в Рио-де-Жанейро. Личность удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.
Правоохранители установили, что дом, на территории которого обнаружили тело Мачадо, принадлежит женщине. Она сдавала его. Арендатора дома уже считают главным подозреваемым по этому делу.
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