https://news.day.az/showbiz/1593215.html Адель упала от боли за кулисами собственного концерта
Адель упала от боли за кулисами собственного концерта
Британская певица Адель призналась фанатам, что упала, почувствовав острую боль за кулисами собственного концерта в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артистка объяснила, что у нее был приступ ишиаса - воспаления седалищного нерва. По словам исполнительницы, один из сотрудников нашел ее неподвижно лежащей на полу. Перед продолжением концерта Адель потребовалась передышка.
35-летняя певица уже рассказывала, что из-за ишиаса иногда хромает, потому что боль отдает в одну или обе ноги. Адель пытается справиться с болезнью с помощью физических упражнений.
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