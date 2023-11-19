Райан Гослинг снялся в образе спасателя всего 2024 года

Актер Райан Гослинг, сыгравший роль Кена в романтической комедии режиссера Греты Гервиг "Барби", стал лицом нового выпуска журнала Empire. Снимок издание опубликовало в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Райан Гослинг стал героем нового номера журнала Empire. На обложке он спасал 2024 год. Актер позировал в белой майке, кожаном жилете и синих джинсах. Образ дополнили солнцезащитные очки.

42-летний Райан Гослинг состоит в отношениях с 49-летней Евой Мендес с 2011 года. У актеров есть две дочери: 8-летняя Эсмеральда и 7-летняя Аманда. Гослинг и Мендес познакомились на съемках фильма "Место под соснами". По его словам, уже тогда он понял, что хочет завести с ней семью.

"В "Месте под соснами" были моменты, когда мы притворялись семьей, и я действительно не хотел, чтобы это было притворством. Я понял, что это будет жизнь, в которой мне очень повезет", - поделился он.

Актер признавался, что не хотел детей до встречи с Евой Мендес.

"Я говорил, что не думал о детях, пока Ева не сказала мне, что беременна. Это не совсем так. Я не хотел преувеличивать, но теперь я также не хочу искажать информацию. Я имел в виду, что не думал о детях до того, как встретил ее, но после нашей встречи понял, что просто не хочу иметь детей без нее", - рассказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!