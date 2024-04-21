Раскрыта дата выхода четвертой части фильма о Бриджит Джонс

Раскрыта дата выхода четвертой части фильма "Дневник Бриджит Джонс". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, сиквел выйдет 14 февраля 2025 года, спустя почти 24 года со дня премьеры первой части картины.

"Премьера фильма запланирована на День святого Валентина в кинотеатрах по всему миру и на сервисе Peacock в США в 2025 году", - говорится в статье.

Отмечается, что актриса Рене Зеллвегер, являющаяся исполнительницей главной роли в трех предыдущих частях картины, уже заключила контракт с создателями нового проекта. В актерский каст также вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон. В сюжетную линию войдут и новые персонажи в исполнении Чиветель Эджиофор и Лео Вудалл.

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