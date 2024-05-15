Деми Мур продемонстрировала стильный наряд на показе Gucci

Знаменитая американская актриса Деми Мур 13 мая привлекла внимание на показе мод Gucci Cruise 2025 в галерее Tate Modern в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом сообщает Daily Mail.

61-летняя знаменитость ошеломила своим прозрачным кружевным платьем с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивало ее стройную фигуру

Звезда экранов произвела фурор перед камерами. Она пришла со своим любимой собачкой породы чихуахуа Пловом, которого держала в одной руке и прижимала к груди.

В руках у нее была черная сумочка. Свой образ она дополнила лаковыми черными сапогами на низком ходу и маленькой черной кожаной сумочкой. Из украшений на ней было массивное ожерелье и несколько колец. Ее длинные черные волосы были прямыми и гладкими, зачесанными на одну сторону. Деми для праздничного вечера нанесла легкий макияж, подчеркнув глаза тенями и черной подводкой.

На показе бывшая жена "крепкого орешка" Брюса Уиллиса позировала вместе со стилистом и звездой реалити-шоу Брэдом Горески, который выглядел щеголевато в клетчатом костюме. Актриса сидела в первом ряду в компании Кейт Мосс.

В прошлом месяце стало известно, что Деми присоединилась к актерскому составу последнего сериала от соавтора "Йеллоустона" Тейлора Шеридана.

Актриса, которая недавно рассказала о работе с Томом Крузом, Джеком Николсоном и Патриком Суэйзи, станет одной из самых популярных звезд драмы Paramount + "Лэндман". Действие в этой картине, как и в Йеллоустоуне, происходит в наши дни и вдохновлено популярным подкастом Boomtown, в котором рассказывается о нефтяном буме XXI века в западном Техасе.

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