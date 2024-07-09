Турецкий фильм "Emanet" в кинотеатрах CineMastercard

Только в сети кинотеатров CineMastercard начался показ драматического боевика "Emanet", сообщает Day.Az.

Удачная актёрская игра и насыщенные экшн-сцены вызовут большой интерес зрителей.

Режиссёр фильма - Али Ильхан. В главных ролях - Мустафа Устундаг, Тувана Тюркай, Тургай Танюлькю и Гюрген Ёз. Возрастное ограничение: 16+.

Сюжет: Мастер Орхан - человек, чьё прошлое полно тайн. Он и его семья, которая вот-вот распадётся, пытаются защитить одну вещь, которая им не принадлежит. В этом процессе, теряя всё, Орхан и его семья снова находят друг друга.

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