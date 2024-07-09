https://news.day.az/showbiz/1673796.html Турецкий фильм "Emanet" в кинотеатрах CineMastercard
Турецкий фильм "Emanet" в кинотеатрах CineMastercard
Только в сети кинотеатров CineMastercard начался показ драматического боевика "Emanet", сообщает Day.Az.
Удачная актёрская игра и насыщенные экшн-сцены вызовут большой интерес зрителей.
Режиссёр фильма - Али Ильхан. В главных ролях - Мустафа Устундаг, Тувана Тюркай, Тургай Танюлькю и Гюрген Ёз. Возрастное ограничение: 16+.
Сюжет: Мастер Орхан - человек, чьё прошлое полно тайн. Он и его семья, которая вот-вот распадётся, пытаются защитить одну вещь, которая им не принадлежит. В этом процессе, теряя всё, Орхан и его семья снова находят друг друга.
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