У дочери Брэда Питта не получилось отказаться от фамилии отца

У дочери Бреда Питта актрисы Шайло Джоли-Питт не получилось отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Каждый, кто подает запрос на изменение имени, должен пройти проверку биографических данных в суде, и из-за канцелярской ошибки слушание дела Шайло было перенесено на новую дату", - сообщил инсайдер издания.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия. Отмечается, что девушка начала процедуру 27 мая, и теперь она планирует быть просто Шайло Джоли. При этом пока просьбу дочери Брэда Питта не удовлетворили, однако, как отмечал таблоид People, "это лишь вопрос времени".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!