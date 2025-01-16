Умер известный американский режиссер

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе как создатель сериала "Твин Пикс", умер на 79-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила его семья.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч, человек и художник, - говорится в сообщении на странице Линча в Facebook. - Мир опустел без него, но, как он говорил: "Надо следить за пончиком, а не за дырой в нем".

В 2024 году у Линча диагностировали эмфизему легких. Режиссер, художник и музыкант ушел из жизни за четыре дня до своего 79-го дня рождения 20 января.