Звезда «Английского пациента» возглавила жюри Каннского кинофестиваля

Звезда фильмов "Английский пациент" и "Шоколад" Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы французского киносмотра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

60-летняя актриса призналась, что с нетерпением ждет возможности занять кресло председателя жюри основного конкурса и поделиться жизненным опытом с членами жюри и зрителями.

"В 1985 году я впервые поднялась по ступеням Дворца фестиваля с энтузиазмом и переживаниями молодой актрисы. Я вообразить не могла, что через 40 лет вернусь спустя в качестве председателя жюри", - высказалась она.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Жюльет Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже. Международная популярность пришла к ней, когда на экраны вышла картина польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: Синий". Всего Бинош снялась в более чем 60 фильмах