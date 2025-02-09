Скончался известный американский актер

Актер Тони Робертс, наиболее известный по фильмам кинорежиссера Вуди Аллена, умер в США в возрасте 85 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The New York Times.

Его дочь Николь Берли, единственная оставшаяся в живых родственница, сообщила, что причиной смерти стали осложнения, вызванные раком легких.

В фильмах Аллена актер обычно играл роли лучшего друга главного героя в кинокартинах. Издание отмечает, что таким образом уверенные и непринужденные персонажи в исполнении Робертса идеально контрастировали с неуверенностью героев Аллена.

Робертс известен ролями в получившем "Оскар" фильме "Энни Холл" (1977), "Сыграй еще раз, Сэм" (1972), "Воспоминания о звёздной пыли" (1980), "Серпико" (1973), а также ремейке фильма "Грязные танцы" (2017).