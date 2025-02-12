Голливудский актер Ричард Гир появился на публике с женой, которая моложе его на 33 года. Пара прошлись по улицам Гранады, куда прилетела на церемонию вручения премии 2025 Goya Awards. Супруга артиста поделилась в соцсетях кадрами с прогулки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Гранада, какая ты красивая. Воспоминания о посещении дворца Альгамбра", - отметила Алехандра Гир.

У пары двое общих детей: их сыну Александру шесть лет, а Джеймсу четыре года. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет. Актер с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью.

Алехандра Силва (в девичестве. - "Газета.Ru") познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды "Красотки", Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.

Для актера этот брак стал третьим. Первый раз он женился в 42 года на известной модели Синди Кроуфорд, однако детей у пары не было. А во втором браке с коллегой Кэри Лоуэлл у него родился первенец, мальчика назвали Гомер, тогда Гиру было 50 лет.