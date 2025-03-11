Известный режиссер пожаловался на нехватку денег

Культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола заявил, что у него нет денег на новые фильмы.

Как передает Day.Az, об этом он сказал во время подкаста "Тетраграмматон" продюсера Рика Рубина.

Автор таких легендарных картин как "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня" сообщил ведущему, что бюджет его следующей картины будет ограничен из-за оглушительного провала фильма "Мегалополис".

"Чтобы снять фильм, идею которого я вынашивал десятки лет, я продал свои винодельни, а теперь, чтобы просто вернуть свои деньги, потребуется 15 или 20 лет. Сейчас я пуст, у меня просто нет денег на новые съемки", - признался он.

Лента Копполы "Мегалополис" получила антипремию "Золотая малина" за худшую режиссуру, что сказалось на его репутации у современных продюсеров. При бюджете 120 миллионов долларов кассовые сборы фильма составили около 14 миллионов.