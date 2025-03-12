Ида Галич объяснила, почему переезжает на съемную квартиру

Блогерша и телеведущая Ида Галич объяснила в своем Telegram-канале, что переезжает на съемную квартиру из-за нехватки места, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Беременная Ида Галич рассказала, что на данный момент живет вместе с сыном Леоном и его няней Анжелой, а также женихом Олегом Ледвичем и его дочерью Анной. По словам блогерши, им была необходима квартира побольше, так как скоро она родит дочь. Телеведущая объяснила, что они с возлюбленным решили снять жилье, так как в новой квартире, купленной зимой, требуется ремонт.

"Дело это не быстрое, девочки. А ребенок в середине своего созревания. Будем реалистами, не успеем. В общем, решили на семейном совещании быть вместе и не ждать", - написала знаменитость.

Слухи о том, что Ида Галич беременна во второй раз, появились 27 января. Телеведущая опубликовала видео, где позировала в черном "голом" макси-платье. В ролике знаменитость положила руку на живот. 29 января блогерша подтвердила информацию о том, что ждет ребенка. Знаменитость также воспитывает пятилетнего сына Леона, которого родила в феврале 2020-го.