Сидни Суини показала своего брата, который служит в войсках США

Звезда "Горничной" Сидни Суини рассказала, что ее младший брат Трент служит в войсках США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, актриса опубликовала фото в Instagram.

Сидни Суини показала скрин, сделанный во время разговора с родственником. На фото Трент был запечатлен в камуфляжной форме и шлеме. Актриса сообщила, что созванивается с братом в его командировках и поблагодарила американцев, которые также служат в войсках.

"Звонки от брата всегда поднимают мне настроение, когда он в командировке. Думаю обо всех наших парнях и девушках за границей и посылаю им свою любовь! Спасибо за вашу службу!" - написала Суини.

По информации журналистов, 25-летний Трент служит в Военно-воздушных силах США. В прошлом году брат актрисы получил звание штаб-сержанта.