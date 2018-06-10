"Мой Баку": Нагорный парк - весь город на ладони - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Чтобы отдохнуть в выходные, совсем не обязательно выезжать из столицы. В пределах нашего города достаточно мест, которые стоит увидеть и которые являются родными для каждого бакинца. Без них невозможно представить столицу. Одно из таких мест - Нагорный парк, являющийся самой высокой точкой Баку, откуда открывается прекрасная панорама города и бухты. Добраться сюда можно либо на фуникулере за 7-8 минут, либо, поднимаясь по бесконечным каменным лестницам.

Учитывая, что за окном царил погожий денек самого начала лета, я выбрала второй путь. Огромное количество лестниц теряется среди богатой растительности парка, которая дарит прохладу и умиротворение вне зависимости от времени года. Прогуливаясь по аллеям среди деревьев, делая регулярные перерывы, чтобы перевести дыхание, - самое время вспомнить историю создания этой высотной достопримечательности столицы.

Парк со своими террасами, потрясающей зеленью, смотровой площадкой, откуда открывается невероятная панорама города и бакинской бухты, создавался руками гениального архитектора Льва Ильина. Изначально, еще в начале XX века, Нагорный парк назывался Английским, так как здесь были захоронены английские солдаты, прибывшие в Баку после свержения российского императора. Но в 1939 году его переименовали в честь первого секретаря ЦК КП Азербайджана Сергея Кирова, и здесь был установлен его масштабный памятник. У бакинцев даже была шутка - когда речь шла о чем-то несбыточном, говорили, что это сбудется, когда Киров опустит руку... Тем не менее, в народе, неофициально парк именовали Нагорным. Вскоре открылись аттракционы, танцевальная площадка, ресторан и даже библиотека. После распада СССР, в 90-ые годы прошлого века, памятник Кирову был демонтирован, а парк стал официально называться Нагорным.

В 2011-2013 гг. была проведена последняя масштабная реконструкция парка, проложены новые дорожки и тропинки, сооружен водопадный комплекс, проведены озеленительные работы, в ходе которых были сохранены старые деревья и посажены новые декоративные растения.

Все части и площади парка связаны между собой разнообразными тропинками, лестницами, многих из которых до реконструкции не было, при этом все сделано с точным учетом рельефа данной местности. Туристы зачарованно любуются оригинально подстриженными кустами, которые чередуются с кедровыми, оливковыми и маслиновыми деревьями.

Среди богатой растительности парка посетителей встречают известные достопримечательности: дворец "Гюлистан" и Зеленый театр. Напомню, что строительство Зеленого театра началось в середине 60-х годов. "Гюлистан" появился в парке в 1982 году. Его создавали архитекторы Х. Амирханов, Н. Гаджибеков, Т. Шаринский, Ф. Рустамбекова, Н. Исмайлов, И. Керимов. А особую значимость "Гюлистан" приобрел после того, как в его стенах 20 сентября 1994 года был заключен исторический "Контракт века" между западными нефтяными компаниями и уже независимым Азербайджаном.

Рядом со станцией фуникулера расположено несколько памятников, в том числе и советскому герою, генералу Ази Асланову. Надгробный бюст создал Народный художник Фуад Абдурахманов в 1948 году. Каждый год 9 мая у этого памятника проходит торжественная встреча Президента Азербайджана с ветеранами войны, которые отдают дань памяти отважному азербайджанскому военачальнику, ставшему символом доблести для потомков.

Далее следует турецкая мечеть, которую также иногда называют Мечетью шехидов, она была построена уже в эпоху новейшей истории Азербайджана. Контраст изящных минаретов и невероятной архитектуры Флейм Тауэрс для меня стал поистине олицетворением Баку, города, где гармонично переплелись восточная старина и современные формы.

Нагорный парк хоть и является местом отдыха, но здесь тихо, не звучит музыка, не кружатся аттракционы. Потому что это еще и место скорби - в верхней части парка расположена Аллея шехидов, заложенная после кровавого 20 января 1990 года. Здесь нашли последнее пристанище шехиды, невинные жертвы кровавого января. На Аллее шехидов находятся и могилы азербайджанских воинов, павших в боях за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Однако эта аллея не впервые становится местом памяти и скорби, ведь раньше здесь находилось мусульманское кладбище, где были захоронены жертвы мартовского геноцида азербайджанцев 1918 года.

Все аллеи сходятся у мемориала Вечного огня. Это место скорби и тишины. Эта тишина дарит посетителям парка душевный покой, умиротворение, навеваемое шумом сосен и ароматами природы, которые в сочетании с потрясающей панорамой моря и родного города становятся неповторимыми.

Грубая кладка опорных стен контрастирует с элементами из гладкого камня. Белые мраморные ступеньки, лестницы и фигурные перила, фонтан в форме водопада, множество скамеек, деревьев добавляют величия Нагорному парку, а ажурные перила, анфилада и ощущение простора просто восхитительны. Стройными рядами выстроились кипарисы. Очень много хвойных, создающих особую атмосферу и насыщающих ее целебной энергетикой деревьев, а раскидистые лиственные деревья дают отличную тень в полдень. Есть тут и немало церсисов и пальм, прекрасно вписывающихся в общий пейзаж. За парком продолжается город с его административными зданиями, школами, различными учреждениями.

Полюбовавшись водопадом, идем дальше. Прямо по курсу открывается другой сквер с множеством скамеек. Самым привлекательным местом здесь является небольшой обособленный круг с декоративными растениями. Следует отметить, что это место прекрасно подходит для тех, кто устал от постоянного гула машин, сигналов и городской суеты.

Парк поражает своей чистотой, с раннего утра он наполнен обслуживающим персоналом, который убирает территорию, ухаживает за растениями.

А дальше нас ждет самая интересная и популярная часть парка.

Поднимаясь все выше, я дошла до кульминационной части - знаменитой смотровой площадки парка, с которой весь город виден как на ладони. Ведь не каждый город может похвастаться наличием такой смотровой площадки, с которой весь его исторический центр и новая архитектура обозревается с высоты птичьего полета. И вот теперь здесь, наверху, я внимательно разглядываю городскую панораму, с удовлетворением обнаруживая знакомые здания.

Поднимемся на самый верх. Отсюда открывается самый лучший вид на Флейм Тауэрс, особенно впечатляюще они выглядят в темное время суток, когда включается уникальная подсветка зданий. Обязательно придите сюда вечером - вы будете потрясены морем бакинских огней. Эту картину вы не забудете никогда. Ручаюсь.

Жители Баку шутят, что если вы побывали здесь, в городе можно уже ничего не смотреть, и так вернетесь домой переполненными впечатлений. Отсюда просматриваются бескрайние морские горизонты, Дворец водных видов спорта, Площадь Флага, все новые постройки центра, знаменитый Кристалл Холл, еще строящийся, но уже поражающий воображение Каспиан Молл. За облаками виднеется бакинская телебашня высотой 310 метров. Наблюдая отсюда за столицей, можно видеть, как она трансформируется и развивается. И просто дух захватывает от мысли: чем же еще удивит Баку? Чистый воздух опьяняет, дает ощущение свободы. Несмотря на то, что место находится в центре города, оказавшись наверху, чувствуешь себя вне цивилизации.

Нагорный парк был и остается излюбленным местом для прогулок у жителей и гостей столицы. Вы встретите здесь влюбленные пары всех возрастов, скромно сидящие на лавочках или гуляющие под ручку, мам и бабушек с детьми. А еще здесь всегда полно туристов с фотоаппаратами, стремящихся сделать красивые кадры с различных ракурсов.

Есть в Нагорном парке еще одна достопримечательность, не покидающая своего места уже более ста лет. Не уходите, не увидев ее. Это огромный валун с прямоугольным отверстием, который находится здесь с XIX века и, по поверью, обладает целительной силой. Страдающие бесплодием женщины в старые времена, когда тут еще не было города, приходили сюда за излечением.

С наступлением сумерек в парке включается подсветка, и он совершенно преображается. Окружающий мир и спускающиеся по освещенным лестницам люди принимают какие-то фантастические очертания.

"С этим местом связаны лучшие воспоминания моего детства и, я уверена, всех коренных бакинцев. Я гуляла в нем с пяти лет, а во время войны именно отсюда прослеживалась безопасность воздушного пространства столицы от немецких истребителей", - рассказала старая бакинка, Тамара ханум, к которой я подсела на скамейку.

"Когда я был маленьким, я очень часто ходил гулять в этот парк. Он находился на горе, сверху был виден весь Баку. Над парком возвышался памятник Кирову на высоченном постаменте с протянутой рукой, который было видно издалека. В парке были аттракционы, включая мой любимый "Сюрприз", сосны с длинными иголками и большими шишками и оливковые деревья. Еще парк был лучшим местом в городе для созерцания салюта, по праздникам там собиралась большая толпа. Здесь часто с семьей мы обедали в кафе "Дружба"", - поделился со мной посетитель парка Али муаллим.

Спустилась я на фуникулере, отказать себе в таком удовольствии невозможно. Уже стемнело, и те несколько минут, что вагончик сползал с горы, пассажиры могли насладиться видом пылающего огнями вечернего Баку.

На этом заканчивается наша прогулка по одному из самых чудесных мест Баку - Нагорному парку. Свой путь мы прошли до конца и собираемся повторить это путешествие еще не раз.

Тамилла Мамедова