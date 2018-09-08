Минэкологии Азербайджана о заготовках древесины для топлива

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана внесло ясность в вопрос организации заготовки дров для обеспечения потребности в дровах.

Как сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, в связи с тем, что леса Азербайджана по полезным функциям относятся к первой группе, запрещается вывоз из лесов частей древесины промышленной значимости, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Разрешается только заготавливать в небольшом количестве дрова для топлива за счет полностью высохших, остановившихся в развитии, больных деревьев. Эта древесина, в первую очередь, выдается военным частям министерства обороны, пограничным войскам Государственной пограничной службы, частям внутренних войск МВД, образовательным и медицинским учреждениям, льготникам и не газифицированным селам с оплатой ее стоимости", - добавил замминистра.

Алиев также сказал, что в 2018 году прогнозируется заготовка около 51 тысячи кубометров древесины. По его словам, в настоящее время началось обеспечение военных частей, пограничных войск древесиной.

Заместитель министра добавил, что министерством даны соответствующие поручения региональным центрам лесного хозяйства в связи с заготовкой дров для топлива.

"Считаем, что будет устранена ситуация, когда к нашей национальной ценности - лесам будут относиться как к источнику топлива. Особо стоит отметить, что в настоящий момент объем возможной заготовки древесины составляет очень незначительную часть от существующей потребности. Поэтому использование зимой альтернативными видами топлива (каменный уголь, топливо для печи и т.д.) сможет сыграть значительную роль в улучшении показателей количества и качества лесов", - сказал Алиев.

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