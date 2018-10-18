Слой земли в Бадамдарской оползневой зоне в Баку заметно сдвинулся к дороге

По результатам мониторингов на 09:00, в Бадамдарской оползневой зоне Сабаильского района Баку зарегистрировано увеличение числа обвалов в направлении опорной стены. Об этом говорится в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На маяках, установленных на стенах домов, изменений нет.

Слой земли заметно сдвинулся к дороге.

На территории сохраняется напряженность.

Минэкологии продолжает вести наблюдения в зоне оползня.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

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