Азербайджан объявил, как будет бороться со "свиным гриппом"
Во всех КПП Азербайджана установлено специальное оборудование для предотвращения проникновения в страну потенциальных носителей свиного гриппа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.
По словам Мехтиева, Государственный таможенный комитет ведет сотрудничество в этом направлении с министерством здравоохранения и с соответствующими структурами.
"В этой сфере мы достигли высоких результатов. В Азербайджане учтены все параметры, связанные с безопасностью и здоровьем населения, и на этот день мы ведем свою деятельность в усиленном режиме", - сказал глава ГТК.
Помимо этого, Мехтиев отметил, что для предотвращения проникновения свиного гриппа в Азербайджан, также ведутся работы по дезинфекции, а также определены зоны карантина на КПП.
Напомним, что в Грузии от "свиного гриппа" (тип A-H1N1) уже скончались 15 человек.
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