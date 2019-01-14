Азербайджан объявил, как будет бороться со "свиным гриппом"

Во всех КПП Азербайджана установлено специальное оборудование для предотвращения проникновения в страну потенциальных носителей свиного гриппа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

По словам Мехтиева, Государственный таможенный комитет ведет сотрудничество в этом направлении с министерством здравоохранения и с соответствующими структурами.

"В этой сфере мы достигли высоких результатов. В Азербайджане учтены все параметры, связанные с безопасностью и здоровьем населения, и на этот день мы ведем свою деятельность в усиленном режиме", - сказал глава ГТК.

Помимо этого, Мехтиев отметил, что для предотвращения проникновения свиного гриппа в Азербайджан, также ведутся работы по дезинфекции, а также определены зоны карантина на КПП.

Напомним, что в Грузии от "свиного гриппа" (тип A-H1N1) уже скончались 15 человек.

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