ОАО "Азерсу" готово к непогоде

ОАО "Азерсу" перешло на усиленный режим работы в связи с ожидаемым резким изменением погоды в Азербайджане.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, в связи с этим с руководителями районных управлений водоканала были проведены встречи.

"В ходе встреч руководителям управлений было поручено, чтобы все сотрудники управлений в эти дни перешли на режим дежурства", - добавил Джабраиллы.

Глава пресс-службы ОАО также сказал, что это направлено на обеспечение населения в эти дни качественной питьевой водой.

Джабраиллы сказал, что население в эти дни будет обеспечиваться питьевой водой в течение 24 часов, как и в обычные дни, а те, кто получают воду по определенному графику, будут продолжать получать воду по этому же графику.

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