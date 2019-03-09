В столице России, Москве, открылся магазин "Дары Азербайджана".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, мероприятие было организовано торговым представительством Азербайджана в России и АЗПРОМО на территории гастромаркета "ДЕПО".

И.о. президента АЗПРОМО Юсиф Абдуллаев во время выступления сказал, что созданные по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева торговые дома уже функционируют в нескольких странах.

Торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев сказал местному бюро Report, что это первый шаг в направлении Торгового дома Азербайджана: "Магазины "Дары Азербайджана" будут осуществлять деятельность с привлечением местных предпринимателей, Торговый дом Азербайджана же поможет в снабжении магазинов широким ассортиментом азербайджанских товаров".

По его словам, как первый шаг 9 марта на территории гастромаркета "ДЕПО" на улице Лесная города Москва приступил к работе магазин "Дары Азербайджана": "В магазине представлены более 200 наименований товаров 15 производителей".

Отметим, что гастромаркет "ДЕПО" реконструирован в здании трамвайно-троллейбусного парка Миюс, построенного в 1903 году и внесенного в список культурного наследия. Квартал охватывает площадь в 11 тыс. кв.метров.

В новом открывшемся гастрономическом квартале будут работать магазин "Дары Азербайджана" и ресторан азербайджанской кухни.