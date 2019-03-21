Ичеришехер. Старинные переулки, крепостные стены, каменные плиты, Девичья башня, прогуливающиеся туристы и сувенирные лавки...

Мимо последних, гуляя по Старому городу, спокойно пройти невозможно. Тем более, если необходимо приобрести подарки близким или друзьям, проживающим за границей.

Как раз за подарками для иностранных друзей я пришла в Ичеришехер в минувшее воскресенье. И, как всегда, у меня просто разбежались глаза - столько в местных лавках красивого, оригинального и необычного товара!





Обойдя немало магазинчиков, я невольно задержалась у одного, расположенного неподалеку от Девичьей башни.

"Кажется, здесь я еще не была", - подумала я, предвкушая, как буду перебирать яркие сувениры, касаться шелковых келагаи...

Спустившись, осмотрела маленький дворик. На стене у входа - образцы нетрадиционной живописи - картины, нарисованные нефтью. Тут же находится старинная медная посуда, развешаны платки и папахи из мягкого меха и каракуля.

Уже собравшись войти внутрь, столкнулась с выходившим из лавки иностранцем. "Sorry-sorry", - вежливо улыбнулся мужчина лет 60-ти. Обратила внимание на большое число пакетов в руках. В одном пакете я заметила свернутый коврик.

Оказавшись внутри, сразу почувствовала себя в небольшом музее. Прежде чем успела осмотреться, меня с приветливой улыбкой встретил продавец. Он оказался довольно общительным и согласился ответить на несколько вопросов, узнав, что я журналист.



По словам продавца, он работает в этой лавке почти десять лет и получает колоссальное удовольствие от своей работы, ведь здесь он не только занимается торговлей, но и получает немало позитивных эмоций от общения с посетителями. Поездив в свое время по разным уголкам мира, он приобрел огромный опыт общения с иностранцами.

Продавец поведал, что самыми популярными у иностранцев являются картины, нарисованные черным золотом, маленькие коврики, сотканные сельскими мастерицами, традиционные сумки-хурджуры, азербайджанские головные уборы - арахчын, тарелки разных форм, ковровые кошельки, шарфы, платки, аксессуары и четки.

Цены различные. Можно приобрести фабричные сувениры за 1-3 маната. Если же работа ручная, то она стоит дороже - от 30 манатов и выше. К примеру, скатерти - от 10 до 15 манатов, шелковые шарфы - от 30 манатов.





Меня мучило любопытство, что же приобрел последний посетитель, с которым я столкнулась у входа.

Оказалось, что это постоянный покупатель этой лавки, зовут Майклом. В прошлый раз Майкл также купил сувениры своим близким. "Если человек, спустя несколько лет, приехав в Баку, вновь приходит именно к тебе в магазин - разве это не здорово? Это уже большая награда для твоего бизнеса!" - воодушевленно рассказывает мой собеседник.

На этот раз, по словам продавца, американский турист помимо прочих мелких сувениров приобрел небольшой коврик, сотканный в национальном стиле. Ковры больших размеров возить не очень удобно, поэтому иностранцы предпочитают небольшие изделия.

По словам моего собеседника, каждый продавец в подобном магазине должен быть историком, если не по диплому, то в душе. Он должен уметь отвечать на вопросы туристов. А те обязательно перед покупкой того или иного сувенира начинают задавать вопросы. Особенно это касается ковров. Иностранцев интересует история, технология ковроткачества в Азербайджане, названия ковров. Если говорить о предпочтениях, то предпочитают туристы традиционные ковры с азербайджанским орнаментом.

Для большей наглядности в лавке имеются не только ковры, но и ковроткацкие станки. Мне захотелось увидеть это чудо (чудо для городского человека), и продавец пригласил меня в соседнюю комнату. Тут были развешаны и разложены ковры и стояли два станка, возрастом 70 и 80 лет.

"Этот, например, станок исмаиллинский, русских молокан. А другой - шамахинский, - пояснил Эльчин. - Чтобы ткать ковры, нужно знать секреты выделки натуральных красок. В противном случае, ковер не представляет никакой ценности. Раньше ковроткачество считалось семейным бизнесом и передавалось от матери к дочери. Сейчас 21-й век, и люди об этом ремесле не особо задумываются. Кстати, туристы отдают предпочтение уже использованным коврам, у которых есть история", - говорит продавец.

В магазине оказался и антикварный ковер, которому было 100 лет...

Лично я для своих подруг из Германии приобрела в лавке Эльчина наборы - очень красивые зеркала с расческой, выполненные в национальном стиле.

Пройдя немного, снова остановилась. На этот раз мое внимание привлекли сувенирные монеты. Туристы и местные жители заказывали их себе по своему вкусу. Одним хотелось видеть на монете свой знак зодиака, другим - панораму Баку. Цена такой монеты зависит от размера и материала и колеблется от 3 до 10 манатов.

Получив свою заветную монетку, я зашла в следующий магазинчик. Предстояло купить азербайджанский шелковый головной убор - кялагаи. Выбор оказался не так уж велик. "Кялагаи массово скупают", - сказал продавец. Мой выбор пал на два платка - лукового и белого цвета. По словам продавца, их создали еще в советские годы, и потому стоят они 40 манатов. Прикоснувшись к платку, можно четко осознать - товар того стоит.

В сувенирных магазинчиках также в изобилии продаются панно-чеканки, медная, бронзовая и керамическая кухонная утварь, стаканчики-армуды, резные деревянные и глиняные статуэтки. Особенно популярны фигурки исполнителей мугама в национальных костюмах.

Приятно наблюдать, как иностранцы по достоинству оценивают азербайджанские сувениры и культуру в целом. Гуляют по Старому городу, интересуются историей, покупают сувениры, фотографируются на память. Наверняка, сувенирные и антикварные лавки, рассыпанные на улицах Ичеришехер, у многих ассоциируются с неким мостом в древнюю историю, туда, где берут начало изделия искусных ремесленников, олицетворяющие национальные традиции.





Именно здесь с можно приобрести самые разные предметы, при взгляде на которые с теплотой вспоминается город, в котором ты бывал, его люди, традиции, быт.

Невозможно все это увезти. Но можно взять с собой теплые воспоминания, которые, несомненно, дарят каждому солнечная азербайджанская земля и ее народ.

Мехрибан Касумова