Водитель такси с ножом напал на пассажира в поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает unikal.org.

Согласно информации, пассажир Агаев Рашид Фарман оглу (1985 г.р.) поспорил с водителем такси.

В результате таксист ударил Агаева ножом. Раненый доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.