В Баку таксист с ножом напал на пассажира
19 марта 2019 13:19 180
Водитель такси с ножом напал на пассажира в поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает unikal.org.
Согласно информации, пассажир Агаев Рашид Фарман оглу (1985 г.р.) поспорил с водителем такси.
В результате таксист ударил Агаева ножом. Раненый доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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