В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Азербайджане с праздником Новруз поздравляют словами "Novruz bayramınız mübarək olsun!" ("Пусть ваш праздник Новруза будет счастливым!") и отвечают на поздравление словами "Sizinlə bahəm!" ("И ваш тоже!").

С 20 на 21 марта все семейство собирается дома. Детям дарят подарки. Все должны быть одеты в новую одежду. В народе говорят: "Если в первый день Новруза не будешь дома, то семь лет не видать тебе его". Много внимания азербайджанцы уделяют подготовке праздничного стола в Новруз.

Праздничный стол

Праздничный стол в этот день - особенный со сладостями - шекербурой, пахлавой, бадамбурой, гогалом и т.д. По обычаю, на столе должна быть пища, состоящая из семи блюд, название которых начинается с буквы "с". На столе должны стоять сумах - приправа, сюд - молоко, сирке -уксус, сэмэни - проросшая пшеница, сабзи - зелень и другие.

Королем праздничного стола является плов - именно им завершается застолье, на которое собираются родственники и друзья. Готовят его по традиционным рецептам с различными гарнирами - мясом, курицей или рыбой. В сладкий плов добавляют сухофрукты - курагой, алычей и кишмишом, а "сябзи" готовят с несколькими видами зелени. В этот праздник многие выбирают плов с фасолью, который символизирует богатство. Другой вариант основного блюда - плов сабзи (с зеленью), который символизирует возрождение природы и приход нового года. Лявянги - еще один гарнир к плову, требующий времени и мастерства, также как и шах-плов, который запекают в тесте. Желательно, чтобы на столе также должна быть рыба, обязательно с головой, которая подается зачастую фаршированной орехами и кишмишем.

Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Эти предметы имеют глубоко символическое значение: свеча - свет или огонь, оберегающий человека от злых духов, зеркало - знак ясности или установления времени наступления Нового года - Новруз байрамы. По древней традиции, для того, чтобы установить окончание старого года и наступление первого дня нового в Азербайджане ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит, бык "перебросил" земной шар на другой рог и пришел Новый год. Все гости, наблюдая символическое раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга, целуются, обнимаются и желают друг другу всего самого хорошего.

По традиции все угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь сладкое, к примеру, мед, или если его нет - сахар. После чего следует понюхать ароматный дым, что является символом освобождения от "злых духов". Есть обычай красить сваренные яйца и проверять их в игре на прочность.

В то же время существует неписаный обычай - в дни весеннего праздника одаривать людей праздничной "долей" (Новруз пайы). В поднос укладываются праздничные лакомства, сямяни, свечи, хонча и отсылается соседям и друзьям. Этот поднос не положено возвращать пустым, так как в этом случае, по народному верованию, дом лишится достатка. Поэтому получившие хончу, возвращают посуду, но уже с другими праздничными угощениями, в соответствии со своим вкусом и возможностями.

Традиции и обряды

В первый день Новруза принято вставать рано. Там, где это возможно, люди идут к водоему: умываются, брызгают водой друг на друга. Ведь вода - символизирует очищение. Тем самым все желают друг другу благодатного и счастливого Нового года.

Как правило, в праздничные дни наружные входные двери не запираются. Этим дают понять, что семья дома и рада встретить гостей. Что касается детей, то мальчики и девочки, посещая знакомых и родственников, оставляют на пороге шапки или мешочки для праздничных подарков.

В первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет. Это знак благополучия, тушить огонь ни в коем случае нельзя, т, к. это является признаком несчастья.

В Азербайджане существует еще один, дошедший из глубины веков, обычай Новруза - ночью в горах молодежь разводит костры и бодрствует до утра. Обычай этот называется "Встреча Солнца". До рассвета, пока не взойдет солнце, молодые люди хором исполняют песню "Годухан".

Если в семье есть помолвленная девушка, то ей сторона жениха приносят особенные хонча - хонча на ее имя. В день встречи Нового года семья жениха непременно должна отправить подарки в дом невесты - сладости, золотые и серебряные изделия, отрезы и др. Естественно, семья невесты со своей стороны оказывает соответствующие знаки внимания дому жениха. Обмен подарками между семьями происходит в торжественной обстановке.

Все женщины в этот день красят волосы хной, делают маникюр. Если же в какой-нибудь семье траур, то близкие, родственники или соседи приглашают женщин для праздничного мытья в бане, делают женщинам маникюр и окрашивают их волосы. Данный обычай должен означать, что семья смыла траур и несчастье, обрушившееся на нее в прошедшем году, и уже имеет право наравне со всеми встречать Новый год и веселиться.

Одним из дошедших до нас обрядов Новруза, связанных с хозяйством и скотоводством, является обвязывание красной материей рогов быка, дойной коровы, баранов, выделенных для свадьбы. В Новруз нельзя закалывать лошадь, убивать собак, даже змей.

В Новруз собирают подснежники, ландыши, фиалки, вьют венки из полевых цветов, вплетают цветы в волосы, собирают холодянку (дикую мяту). В то же время запрещается приносить в дом нарциссы.

Ашуги и народные певцы "ханенде" исполняют песни, проводятся свойственные Новрузу народные игры - канатоходцы демонстрируют свое искусство, пехлеваны (народные борцы) меряются силой, на площадях разыгрываются спектакли. Среди них широко распространен и исполняется в весенние дни по всему Азербайджану комический спектакль "Кёс-кёса" с участием персонажей Косы и Кечала.

Один из дошедших до нас обычаев касается лошадей. В эти дни ко всем домашним животных проявляется особая забота - по сравнению с обычными днями им подбрасывается лучший корм, лошадей же украшают. В сельской местности проводятся конные состязания, игры в "човган". В Новруз остерегаются давать в долг, чтобы не лишить дом достатка.

С древнейших времен в Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких полевых работ. Они были посвящены только встречам с близкими и родными, веселью и праздникам.

Празднование Нового года завершается днем на 13-й день Новруза. Все должны выйти из дому или выехать за город, или на окраину села и провести весь день на лоне природы и этим освободиться от невзгод числа "13", которое азербайджанцы считают "невезучим". Люди как бы стараются оставить в поле всевозможные невзгоды, которые могут случиться за год, а к вечеру возвращаются домой. Последний, 13-й день Нового года, завершается старинными играми - скачками на верблюдах и лошадях, различными молодежными и детскими играми, соревнованиями, в которых участвуют наравне с мужчинами женщины и девушки.

Немаловажно, что новогодние подарки желательно подносить не только азербайджанцам, но и представителям других наций, и религий, чтобы и они смогли разделить радость праздника Новруз.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

С праздником Новруз, друзья! Счастья, здоровья, благополучия и процветания в ваши семьи!