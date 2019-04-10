В Азербайджане положен конец бумажным "купчим"
Согласно указу Президента Ильхама Алиева о применении закона "О государственном реестре недвижимости", выписки о недвижимости в Азербайджане будут выдаваться только в электронном виде. Тем самым положен конец эпохе бумажных выписок, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по вопросам имущества.
С 18 апреля территориальные офисы реестра будут готовить выписки на основании обращений граждан в течение 1,3,7 и 10 рабочих дней в электронном порядке.
Электронные выписки будут размещаться на портале "Электронное правительство". Законный владелец имущества имеет возможность получить документ в режиме реального времени посредством данного портала.
После этого выписка будет размещена в личном кабинете на портале "Электронное правительство". При отсутствии "личного кабинета" выписка, сохраненная в базе данных, будет автоматически переведена на счет после его создания.
Информация о документе на недвижимость отправляется на номер телефона и почтовый адрес владельца.
Данная е-услуга исключает возможность подделки документа, ограничение прав собственности на недвижимость (если утрачены бумажные носители) и необходимость дальнейшего обращения по инстанциям для их восстановления. Применение электронной выписки расширяет возможности полной автоматизации регистрации, т.е., гражданам, муниципалитетам, владельцам земельных участков, имеющим электронные выписки, не нужно представлять никаких бумажных документов при купле-продаже.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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