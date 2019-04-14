Задержан еще один азербайджанский певец
14 апреля 2019 08:14 63
Задержан рэпер Айдын Гусейнов, известный в социальных сетях, как "Рюзгяр".osial şəbəkələrdə "Rüzgar" ləqəbi ilə tanınan reper Aydın Hüseynov həbs olunub.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sfera.Az, причиной этому стала песня "Mal mal".
"Рюзгар" задержан на 30 суток Сумгайытской городской полицией в связи с тем, что в его песне имеются призывы к употреблению наркотиков.
Информацию об этом подтвердил продюсер рэпера, Орхан.
Напомним, что ранее на 30 суток был задержан исполнитель песни "Kazbekə şey basım" Вюгар Абдуллаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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