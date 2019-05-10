В столице Азербайджана много прекрасных и интересных мест со своей историей и легендами. И все они заслуживают особого внимания и отдельного рассказа.



Сегодня мы поговорим об "игле, устремленной в небо" - именно так можно назвать нашу Бакинскую телебашню.

Как и многие другие грандиозные и значимые объекты, Бакинская телебашня тоже связана с именем Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Комплекс телебашни был спроектирован на основании постановления Совета Министров СССР и по заказу Министерства связи Азербайджанской Республики Государственным проектным институтом Министерства связи. Как рассказали нам в Производственном объединении "Телерадио", над внешним видом башни долго думали, и изначально было заявлено три проекта, которые лично рассматривал сам Гейдар Алиев. Именно он и выбрал нынешнюю красавицу.

Строительные работы начались в 1979 году. Согласно проекту, строительство должно было быть завершено в 1985 году. Однако по определенным причинам - нехватка финансов и распад Союза, климатические условия, которые не учли при начале работ - стройка затянулась. Все это дало о себе знать, и строительные работы на комплексе были приостановлены.

После возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году строительство телебашни возобновилось. Таким образом, отметили в "Телерадио", в общей сложности работы по возведению башни, с начала и до сдачи ее в эксплуатацию, заняли 16 лет, и в 1996 году при участии Президента Гейдара Алиева состоялась церемония официального открытия комплекса.

Кстати, Бакинская телебашня на сегодняшний день самое высокое строение в Азербайджане. А среди всех телебашен мира наша красавица занимает 36-е место. После нашей идут бельгийская, индийская, австралийская и так далее.

Башня общей высотой 310 метров и весом 40 тысяч тонн установлена на высоте 136 метров над уровнем моря. Бетонная часть комплекса составляет 200 метров, а металлическая - 100 метров. Если приглядеться, то можно заметить окна в форме шебеке с национальным орнаментом, направленные в разные стороны света.

Башня хорошо видна из многих уголков города. И это не случайно, архитекторы продумали местоположение башни так, чтобы она виднелась отовсюду. Именно поэтому ее установили на холме, что визуально возвышает и без того высокое сооружение.



Словно статная красавица, возвышается башня над городом, на нее заглядываются практически все гуляющие по приморскому бульвару, так как именно оттуда вид на нее особенно хорош. И особенно в темное время суток, когда включается оригинальная подсветка, придавая башне загадочности и фантастичности.

В ПО рассказали, что строилась башня для того, чтобы улучшить качество телевизионных передач, так как хороший сигнал можно получить только при высокой телебашне, и чем она выше, тем качественнее и лучше она сможет получать и передавать сигналы. Прежняя бакинская телебашня была намного ниже - всего 160 метров, поэтому на новую при строительстве возлагали большие надежды и строили на ее счет планы. И она не подвела, подчеркнули в ПО. Благодаря новой телебашне улучшилось и качество, и дальность передаваемых сигналов.

Со времени открытия и сдачи башни в эксплуатацию на ней не проводилось ремонта, так как вся ее конструкция состоит из железобетона и что-то ремонтировать и переделывать на ней просто нет необходимости. Работают на телебашне в основном люди, проверенные временем. Там нет случайных работников, все, кто решил связать свою работу с ней, относятся к башне как к живому существу.

В этом мы смогли убедиться, побеседовав с некоторыми сотрудниками объекта. Они с уважением и гордостью говорят о телебашне, словно это не бетонная конструкция, а что-то живое, слышащее и понимающее каждое слово. Именно поэтому, рассказывая о ней, они часто переводят на башню взгляд, словно получают от нее подтверждение или одобрение.

"У нас уже есть все специалисты, - рассказывает Рауф Алиев, начальник ремонтно-строительной группы. - И строители, и архитекторы, и геологи и геодезисты. Башня находится в сложной с точки зрения рельефа местности, и тут нужны разные специалисты. И они все у нас есть. В основном все старые работники, молодежь большей частью задействована в административном, отдельно стоящем здании. Например, я тут с первых дней, помню и сдачу, и торжественное открытие, и даже строящуюся башню".

По словам Рауфа Алиева, башня очень прочная, и не только из-за своего корпуса, оказывается, у нее специальный фундамент, аналогов которому нет ни у одной телебашни. "Наш фундамент уходит вглубь на 36 метров, что соответствует высоте 9-этажноого дома. У других же телевизионных башен обычно от силы метров пять-десять, - гордо говорит наш собеседник. Благодаря этому ей не страшны ни ветра, ни ураганы, ни даже землетрясения. Наша башня строилась с тем учетом, что сумеет выстоять при землетрясении в 9-10 баллов".

Кроме того, Бакинская телебашня еще и очень красива. Выдержанная в восточном стиле, она влюбляет в себя с первого взгляда не только бакинцев, но и гостей города. А в 1997 году в Англии проходил смотр телебашен мира, и бакинская по своей красоте заняла первое место.

На сегодняшний день телебашня ведет трансляцию всех местных каналов, как частных, так и государственных. Кроме того, она получает и передает сигнал 20 цифровых каналов, число которых в будущем планируется увеличить до 60-70.

Телебашня сегодня - это отдельный мир, куда не может попасть любой желающий, это стратегический объект, вход куда разрешен лишь сотрудникам. И несмотря на то, что во многих телебашнях мира практикуется допуск туристов, на нашу башню попасть не так-то просто.

"Туристов и гостей мы не можем принимать, для этого у нас просто нет возможностей, - рассказывает Рауф Алиев. - Для того, чтобы туристы могли подняться на башню, там должна быть смотровая площадка, соответствующая необходимой для этого технике безопасности. У нас на башне нет такой площадки, и ее не было в самом проекте. А поэтому сейчас что-то менять просто невозможно. Поэтому побывать на башне у кого-то, кто не имеет к ней отношения, не получится. Правда, на 27-ом этаже башни находится ресторан. Вот туда может попасть любой желающий".

Кстати, о ресторане. Он находится на высоте 175 метров над землей и его общая площадь составляет 330 квадратных метров. Вращающийся зал делает один оборот за 1 час 10 минут, и в течение этого времени посетители ресторана могут полюбоваться прекрасной панорамой города и Каспийского моря. Подняться наверх можно при помощи лифта, и, как говорят сотрудники телебашни, "наши лифты всем лифтам лифты". Это современные, легкие и в то же время надежные лифты. Первые лифты, которые начали обслуживать башню с момента ее открытия, были японского производства. Но после открытия ресторана их заменили на более красивые и легкие, но не менее надежные, турецкого производства. Если первые лифты поднимали 10 тросов, то новые поднимают всего 4. Скорость в лифтах регулируется, и, как говорят работники, "главное в наших лифтах не скорость, так как бешеной скорости нам не надо, главное - это надежность".

По высоте все телебашни мира имеют свое место, какая-то занимает первое, какая-то - десятое. И тут каждый метр имеет значение. Бакинская телебашня должна была быть высотой 316 метров, но почему-то стала на 6 метров короче. По этому поводу до сих пор очень переживают все работники башни и с сожалением рассказывают о "пропавших" метрах...

Несмотря, на то, что башня, как мы и говорили, стратегический объект, куда не может попасть любой желающий, для Day.Az сделали исключение и любезно пригласили подняться на самую высокую точку башни и взглянуть на город с высоты птичьего полета.

Перед тем, как пройти на территорию башни, у нас попросили документы. Все запротоколировали и под надежной охраной в лице Рауфа Алиева впустили. Огромная, статная, величественная и в то же время какая-то очень изящная, она одновременно и очень близкая, и далекая... Да и вообще, говорить о Бакинской телебашне можно много и любоваться ею еще больше, особенно когда стоишь у самых ее ворот.

В башне нас опять отметили. Как нам объяснили, это обязательная процедура даже для самих работников - и сколько бы раз за день ты не поднимался, столько будут отмечать в специальной книге.

По кругу в башне находятся кабинеты сотрудников, тут и мастера, и обслуживающий персонал, и рабочие, и цех по спутниковым антеннам есть, и приемные, куда стекаются все данные о сигналах вещания всего города. Есть и те, которые отвечают за районы страны. Одним словом, работы много. А, следовательно, и рабочих.

Затем нас пригласили в тот самый лифт, о котором мы рассказывали выше. В лифте находится специальный человек - лифтер. Он поднимает и опускает при надобности людей в башне, и без его присутствия никто не может самостоятельно войти в лифт. Лифт красивый, строгий и в то же время шикарный. Поднимается он спокойно, медленно, даже как-то плавно. Такое ощущение, что ты стоишь на месте, а о том, что метры под ногами уже летят ввысь, говорит табло, отсчитывающее этажи.

28 - конечная точка. Как только лифт открывается, уши немного закладывает, словно при взлете или посадке самолета. Но это обычное дело - атмосферное давление, высота, такое происходит со всеми на этой высоте.

Тут такие же коридоры по кругу. А вот и дверь, ведущая на своеобразную смотровую площадку. Да... Дух, конечно, захватывает, и, наверное, слабонервным, слишком впечатлительным, а еще не дружащим с высотой, тут находиться просто небезопасно.

Несмотря на то, что внизу был штиль и воздух почти не колыхался, на вершине настоящий ураган! Но это нормально, а в ветреные дни, как нам рассказали, там действительно очень страшно и при сильных порывах кажется, что башню качает.

К счастью, нас не качало, и мы прогулялись по кругу, восхищаясь открывшейся перед нами панорамой. Даже пришла мысль - за то, чтобы это увидеть, можно отдать все... Город словно на ладони, весь, целиком, причем в таких видах и ракурсах, в которых его ни откуда и не увидишь.

Говорят, что вид на город с башни в ночное время суток вообще невозможно передать словами. Жаль, что увидеть это зрелище в этот раз нам не довелось. Может быть, еще раз повезет побывать там. Чтобы по-новому влюбиться в свой город, который не перестает нас удивлять.

И через многие годы мы будем продолжать помнить, что сделано Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для нашей столицы, для того, чтобы мы с вами могли гордиться и любоваться своим городом, своей страной.