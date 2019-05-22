https://news.day.az/society/1122128.html Тяжелое ДТП с участием грузовика на трассе Баку-Сумгайыт, образовалась пробка - ВИДЕО
Тяжелое ДТП с участием грузовика на трассе Баку-Сумгайыт, образовалась пробка - ВИДЕО
На автотрассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Происшествие с участием большегрузного автомобиля марки "Mercedes" (90-JK-709) и двух легковых автомобилей той же марки произошло минувшей ночью рядом с постом экологии дорожной полиции.
В результате легковые автомобили оказались зажатыми между фурой и железными отбойниками. Автомобилям нанесен материальный ущерб. На место были привлечены сотрудники дорожной полиции, которые отрегулировали образовавшийся затор.
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