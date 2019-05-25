В Баку много необычных и иногда даже странных мест, которые привлекают искателей приключений. Но, кажется, появился рекордсмен.

Читатели Day.Az прислали в редакцию снимки, пожалуй, самого странного городского захоронения.

Кадры сделаны на Ясамальском кладбище, больше известном как Чемберекендское или Волчьи Ворота, в его еврейской части. Как видно, здесь похоронены члены одной семьи, но представлены они очень и очень необычно.

Родившийся в 1902 и умерший в 1953 году человек по имени Мехти Михайлович Агаев представлен как гражданин Азербайджана, граф, горский еврей и дважды Герой Советского союза. Эта парадоксальная сразу в нескольких местах надпись дополняется пометкой о том, что граф Мехти был сыном "Короля и Королевы Мира".

Отметим, что известен только один азербайджанец, ставший дважды Героем СССР - речь о генерале Ази Асланове.

Причем королевские регалии у его родителей, если верить надписи, сохранялись до 1917 года.

Рядом с этим мужчиной похоронены его супруга и сын, скончавшиеся в 1956 и 1961 году, а также еще двое их родственников - тоже с пометками о графском происхождении. Стиль и суть надписей на надгробиях неизменны.

Еще одна странность: у одной из похороненных там женщин, скончавшейся в 2002 году, сразу две надгробные плиты. На одной из них она изображена в молодости и представлена учительницей, на второй - пожилой женщиной и, конечно, дочерью графов и отпрыском королей мира.

В администрации Ясамальского кладбища не смогли внятно ответить на вопрос о том, известно ли что-нибудь о людях, похороненных там. Не менее удивительно, что администрация этого заведения не располагает никакими учетными данными о захороненных там людях - по крайней мере, на словах.

В этих надгробиях странно буквально все: в Азербайджане известен только один дважды Герой СССР, у горских, да и у любых других евреев не было никаких графов, ну и пассажи про королей мира тоже заставляют подумать о чьей-то глупой шутке. Но точно также трудно поверить, что кто-то будет так шутить, причем на протяжении около пятидесяти лет.

А. Гасымлы



Мы постараемся пролить свет на судьбу этих необычных людей. Если вам что-нибудь известно о них, редакция будет благодарна за любые подробности, которые вы можете выслать на editor@day.az.

