Сотрудники полиции на высоком уровне обеспечивают безопасность приехавших в Баку на финал Лиги Европы УЕФА иностранных гостей в фан-зоне, созданной в Приморском национальном парке, а также правопорядок и безопасность в центрах развлечений в парке "Сахиль" и Зимнем парке. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

Каждый посетитель здесь проходит тщательную проверку на полицейских постах.

Также на круглосуточном дежурстве находится полицейский патрульный катер.

Для безопасного перемещения команд "Арсенал" и "Челси" на тренировочные базы до начала игры, а также оптимального регулирования транспорта в городе к службе привлечены дополнительные дорожно-патрульные наряды. Кроме того, созданы полицейские посты для встречи приезжающих гостей на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев, их доставки по необходимым адресам.

На автостоянках, созданных перед станциями метро "Гара Гараев" и "28 Мая" для доставки местных болельщиков специальными автобусами на стадион, также дежурят сотрудники полиции.

Сотрудники полиции осуществили соответствующие меры для того, чтобы иностранные болельщики могли пройти на стадион из установленных мест и для их размещения в различных секторах.

На территории республики также усилена охрана объектов стратегического назначения, в том числе территорий зарубежных диппредставительств, мест проживания гостей.

Напомним, что сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00 по местному времени.