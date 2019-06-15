Сотрудниками Госслужбы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана накануне был спасен человек, тонувший в море на территории пункта спасения на водах в Мардакяне. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend cо ссылкой на МЧС.

Также, в МЧС поступила информация о том, что в Сабаильском районе Баку, на территории непляжной зоны в море тонет человек. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники Госслужбы, к сожалению, не смогли его спасти, и извлекли из воды тело уже утонувшего Николая Андреевича, 2004 года рождения.

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