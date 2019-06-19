В Азербайджане увеличится зарплата порядка 160 тысяч учителей
Новые успешные результаты социальных реформ Президента Ильхама Алиева, важные шаги, предпринимаемые в сфере социальной защиты, охватывают и учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Так, с первого сентября 2019 года ежемесячная заработная плата работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и умений, увеличится в среднем на 20 процентов.
Распоряжение охватит порядка 160 тысяч учителей, и позволяет довести их среднемесячную зарплату до 650 манатов. Для обеспечения этого роста из государственного бюджета дополнительно будет выделено 240 миллионов манатов, для сентября-декабря этого года - 73 миллиона манатов.
Напомним, что 18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и умений, по которому с первого сентября 2019 года ежемесячные должностные оклады работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и умений, повысятся в среднем на 20 процентов.
Кроме того, глава государства подписал распоряжение о повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений.
Согласно распоряжению, с первого сентября 2019 года ежемесячные должностные оклады работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений, повысятся в среднем на 20 процентов.
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