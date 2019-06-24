В торговом центре в Сумгайыте на складе общей площадью 100 кв. метров, расположенном на первом этаже, сгорели горючие конструкции и одежда на площади 60 кв. метров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Остальная часть здания торгового центра была защищена от огня.

Пожар был потушен.

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