https://news.day.az/society/1131720.html Пожар в торговом центре в Сумгайыте
Пожар в торговом центре в Сумгайыте
В торговом центре в Сумгайыте на складе общей площадью 100 кв. метров, расположенном на первом этаже, сгорели горючие конструкции и одежда на площади 60 кв. метров.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.
Остальная часть здания торгового центра была защищена от огня.
Пожар был потушен.
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