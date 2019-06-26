Агентство по инновациям при министерстве транспорта, связи и высоких технологий в партнерстве с Mars Academy, Академией робототехники и инженерии Азербайджана AREA и компанией Engineering for Kids организовало мероприятие для детей военнослужащих-шехидов по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

В рамках мероприятия для детей военнослужащих-шехидов был проведен мастер-класс по роботикс. Кроме того, дети приняли участие в процессе управления полетами беспилотных летательных аппаратов (дронов). Для них также были организованы различные интеллектуальные игры и конкурсы. Им наглядно объяснили механизмы роботов, сборку и тестирование дронов, рассказали о дрон-технологиях.

В ходе мероприятия было отмечено, что в рамках проекта "Робопарк" министерства транспорта, связи и высоких технологий действует кружок по робототехнике, в котором в летнее время проводятся курсы по роботикс и тренинги по управлению полетами дронов. Дети военнослужащих, погибших в апрельских боях, могут принять участие в том или ином тренинге на свой выбор, которые будут бесплатными для них.

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