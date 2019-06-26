Азербайджанский борец вольного стиля Махир Амирасланов (57 кг.) завоевал первую золотую медаль Азербайджана на II Европейских играх, сообщает в среду Trend.

В финале азербайджанский борец оказался сильнее представителя Сербии Стевана Мисича (9:1) и стал чемпионом II Европейских игр.

Отметим, что Амирасланов принес Азербайджану первое "золото" II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске. В активе Азербайджана одна золотая, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!