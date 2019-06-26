https://news.day.az/society/1132667.html Азербайджан завоевал первую золотую медаль II Европейских игр
Азербайджан завоевал первую золотую медаль II Европейских игр
Азербайджанский борец вольного стиля Махир Амирасланов (57 кг.) завоевал первую золотую медаль Азербайджана на II Европейских играх, сообщает в среду Trend.
В финале азербайджанский борец оказался сильнее представителя Сербии Стевана Мисича (9:1) и стал чемпионом II Европейских игр.
Отметим, что Амирасланов принес Азербайджану первое "золото" II Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси - Минске. В активе Азербайджана одна золотая, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.
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