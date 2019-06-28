Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана дало старт проекту по восстановлению автомобильной дороги Бахрамтепе-Билясувар. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагентство.

Общая протяженность дороги составляет 15 метров, ширина - 7,5 метра.

В рамках проекта предусматривается строительство трех автомобильных мостов. Также планируются ремонт и укрепление одного автомобильного моста.

Кроме того, будут обновлены подземные водные коммуникации, планируется строительство подземных переходов в семи пунктах, а также установка 28 автобусных остановок.

Автомобильная дорога Бахрамтепе-Билясувар имеет важное значение в плане развития экономических связей между регионами республики, в том числе между Имишлинским и Билясуварским районами, а также для развития сельского хозяйства, социально-экономического развития регионов в целом. Помимо этого, автодорога, которая связывает транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг", играет важную роль в повышении эффективности транзитных услуг.

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