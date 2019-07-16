https://news.day.az/society/1138334.html Трагедия на нефтяном месторождении в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ
Трагедия на нефтяном месторождении в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ
Оператор производственного участка научно-исследовательских работ на 14-м глубоководном основании месторождения "Гюнешли" Велиханов Сеймур Алигусейн оглу (1980) упал и скончался на полу в душевой. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.
По предварительной версии, причиной смерти стал удар головой и кровоизлияние в мозг.
Причины происшествия на месте расследует соответствующая комиссия, созданная по приказу гендиректора ПО "Азнефть".
Дополнительная информация о произошедшем будет предоставлена позже.
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