Оператор производственного участка научно-исследовательских работ на 14-м глубоководном основании месторождения "Гюнешли" Велиханов Сеймур Алигусейн оглу (1980) упал и скончался на полу в душевой. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.

По предварительной версии, причиной смерти стал удар головой и кровоизлияние в мозг.

Причины происшествия на месте расследует соответствующая комиссия, созданная по приказу гендиректора ПО "Азнефть".

Дополнительная информация о произошедшем будет предоставлена позже.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!