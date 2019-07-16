Утверждения о том, что в Азербайджане продаются импортные арбузы, безосновательны. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend заведующий отделом информационного обеспечения и связей с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, в первые пять месяцев этого года отдельные предприниматели ввезли в страну 246 тонн дынь и папайи.

"Арбузы импортировались в зимние месяцы, в июне и июле в страну не ввозились арбузы из-за рубежа", - сказал он.

Гусейнов отметил, что в столице и регионах сегодня цены на арбузы вдвое дешевле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Сейчас цена арбуза непосредственно с грядки составляет 0,21-0,25 маната, розничная цена в Баку и крупных городах - 0,35-0,45 маната. В прошлом году в июле розничная цена на арбуз составляла 0,70-0,90 маната. Сейчас на рынках продается местный тепличный арбуз. Сбор урожая арбуза с открытых участков начнется в ближайшие дни, просто сбору мешают осадки, которые продолжаются в регионах. Вскоре ожидается снижение цен".

В заключение завотделом добавил, что в сравнении с 2018 годом, в этом году площади, где выращиваются арбузы, увеличены на 300 гектаров, и в настоящее время бахчевые занимают 15 100 гектаров земли.

"В сравнении с прошлым годом средняя урожайность бахчевых на 2 центнера выше (158 ц/га), и составляет 160 ц/га. На сегодняшний день урожай собран на 14,1 % всей площади засеянных бахчевыми", - добавил он.

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