В последние дни солнечная активность в Азербайджане была очень низкой.

Как сообщили Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории, на видимом диске Солнца не наблюдались пятна, параметры солнечного ветра, соответствовали спокойному оценочному режиму, а скорость составила 300-325 километров в секунду. Общее магнитное поле находилось в диапазоне 3-5 Тл, передает Day.Az.

Сообщается, что в течение последних 24 часов геомагнитное поле, в целом, было спокойным.

Ожидается, что в течение 16-17 июля солнечная активность останется на очень низком уровне.

Вероятность магнитной бури, по оценкам, составит менее 10 процентов - 16 июля, и менее пяти процентов - 17 июля.

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