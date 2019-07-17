На территории Гарадагского района Баку во фруктово-овощном логистическом центре "Мейвели" произошло массовое отравление.

Как сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения, первый вызов по факту отравления поступил в 10:14,передает Day.Az.

Прибывшие на вызов врачи поместили обратившееся лицо в Клинический медицинский центр с диагнозом отравление: "В 10:52 поступил второй вызов об ухудшении состояния еще трех человек. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи также поместила пострадавших в Клинический медцентр. Пострадавшие сообщили, что почувствовали себя плохо, после того как съели яйца".

Согласно информации, больным оказывается необходимая помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.

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