https://news.day.az/society/1139742.html В Лянкяране оштрафовали центры отдыха
В Лянкяране оштрафовали центры отдыха
Сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции регулярно проводятся меры по пресечению фактов нарушения санитарно-гигиенических норм.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, очередные мероприятия были проведены в прибрежной зоне Кичик Базар Лянкяранского района.
В результате было установлено, что центры отдыха "Леззет" и "Гел арада бир" выбрасывают бытовые отходы в неположенных местах и тем самым создают антисанитарные условия. В связи с этим в отношении ответственных лиц были составлены протоколы по 266.3 статье (сброс бытовых отходов не в емкости (контейнеры) Кодекса об административных правонарушениях.
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