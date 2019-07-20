На трассе Баку-Алят произошло тяжелое ДТП

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на территории Гаджигабула. Водитель легкового автомобиля, потеряв управление, перевернулся. В результате четыре человека, три из которых - женщины, получили травмы различной тяжести. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу.

Согласно информации, им оказывается первая помощь. Точная информация о полученных ими травмах пока отсутствует.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, по факту ведется расследование.

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