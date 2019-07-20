https://news.day.az/society/1139845.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, много пострадавших
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, много пострадавших
На трассе Баку-Алят произошло тяжелое ДТП
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла на территории Гаджигабула. Водитель легкового автомобиля, потеряв управление, перевернулся. В результате четыре человека, три из которых - женщины, получили травмы различной тяжести. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу.
Согласно информации, им оказывается первая помощь. Точная информация о полученных ими травмах пока отсутствует.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, по факту ведется расследование.
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